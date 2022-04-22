На челнинца возбудили уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России

Уголовное дело о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах России возбудили на жителя Набережных Челнов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану, в марте мужчина выложил в соцсети ложные сообщения о специальной военной операции на Украине.

«В период с 15 по 29 марта житель Набережных Челнов, используя личную страницу в социальной сети «Вконтакте», размещал публикации и комментарии к ним, содержащие заведомо ложные сведения о проведении специальной военной операции на Украине. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану установили, кто причастен к размещению недостоверной информации и задержали его», – рассказали агентству в пресс-службе УФСБ России по РТ.