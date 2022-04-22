news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 апреля 2022  19:25
Светлана Белова

На челнинца возбудили уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России

news_top_970_100

Уголовное дело о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах России возбудили на жителя Набережных Челнов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану, в марте мужчина выложил в соцсети ложные сообщения о специальной военной операции на Украине.

«В период с 15 по 29 марта житель Набережных Челнов, используя личную страницу в социальной сети «Вконтакте», размещал публикации и комментарии к ним, содержащие заведомо ложные сведения о проведении специальной военной операции на Украине. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану установили, кто причастен к размещению недостоверной информации и задержали его», – рассказали агентству в пресс-службе УФСБ России по РТ.

#вооруженные силы рф #УФСБ РФ по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100