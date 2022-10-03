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Происшествия
3 октября 2022  08:31
Павел Климчак

На челнинца возбудили дело за то, что выложил в сеть обнаженные фото подруги

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По версии следствия, в январе этого года 41-летний житель Челнов, будучи пьяным, силой отобрал телефон у своей 33-летней подруги. Затем, изучив ее переписку с подругой, касающуюся ее здоровья, он выложил эту информацию в сеть.

Кроме того, челнинец создал фейковую страницу в одной из соцсетей, куда выложил фотографии обнаженной подруги.

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж, нарушение тайны переписки и незаконное распространение сведений о частной жизни. Свою причастность он не признал, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

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