На челнинца возбудили дело за то, что выложил в сеть обнаженные фото подруги

По версии следствия, в январе этого года 41-летний житель Челнов, будучи пьяным, силой отобрал телефон у своей 33-летней подруги. Затем, изучив ее переписку с подругой, касающуюся ее здоровья, он выложил эту информацию в сеть.

Кроме того, челнинец создал фейковую страницу в одной из соцсетей, куда выложил фотографии обнаженной подруги.

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж, нарушение тайны переписки и незаконное распространение сведений о частной жизни. Свою причастность он не признал, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.