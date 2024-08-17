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Происшествия 17 августа 2024 11:22

На бывшем советском авианосце «Минск» на реке Янцзы в Китае произошел пожар

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Издание «Пэнпай» сообщило о пожаре на бывшем советском авианосце «Минск», находящемся в Китае.

Инцидент произошел 16 августа около 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в научно-техническом индустриальном парке Суситун города Наньтун провинции Цзянсу, передает РИА Новости.

Согласно информации местной пожарно-спасательной бригады, опубликованной в социальной сети WeChat, возгорание началось во время проведения работ по демонтажу и реновации корабля, стоящего на реке Янцзы. К счастью, пострадавших в результате пожара не было.

«Минск» был приобретен китайской компанией в конце 1990-х годов после распада СССР. Изначально авианосец использовался как часть тематического парка отдыха в южнокитайском городе Шэньчжэнь. В 2016 году корабль был перемещен в парк Суситун, где и находится по сей день.

#Китай
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