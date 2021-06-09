На бывшего мирового судью из Казани завели дело за попытку продать наркотики

На мирового судью Ново-Савиновского района Казани в отставке возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков, как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее такое же дело заводили на сотрудника пожарно-спасательной части. Следствие полагает, что мужчины решили продавать наркотики, используя служебное положение. Их задержали в мае прошлого года, когда они забрали наркотики из закладки, чтобы потом продать их. Свёрток с веществом нашли в их машине.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.