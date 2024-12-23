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Происшествия 23 декабря 2024 11:45

На бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбудили новое дело за взятки на 43 млн

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На бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбудили новое уголовное дело.

Как сообщают РИА Новости, его подозревают в получении через жену взятки от бизнесмена на 43 миллиона рублей.

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