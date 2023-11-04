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На буровой установке в Татарстане рабочего убило током
В Альметьевском районе Татарстана парня убило током, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Трагедия случилась накануне в районе семи часов вечера.
По предварительным данным, 21-летний рабочий занимался монтажем на буровой установке у деревни Дербедень. В какой-то момент работник субподрядной организации получил удар током и упал на площадку. Он скончался на месте от полученных травм.
На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.
Организована проверка соблюдения требований охраны труда, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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