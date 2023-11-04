На буровой установке в Татарстане рабочего убило током

В Альметьевском районе Татарстана парня убило током, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия случилась накануне в районе семи часов вечера.

По предварительным данным, 21-летний рабочий занимался монтажем на буровой установке у деревни Дербедень. В какой-то момент работник субподрядной организации получил удар током и упал на площадку. Он скончался на месте от полученных травм.

Фото: © прокуратура Татарстана

На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

Организована проверка соблюдения требований охраны труда, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.