На «БумБатле-2022» Татарстан вошел в десятку лидеров по количеству собранной макулатуры

По итогам всероссийской акции #БумБатл Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по количеству собранной макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«За два месяца татарстанские участники акции #БумБатл, которая проходит в поддержку национального проекта „Экология“, собрали и сдали на переработку 63,4 тонны макулатуры. Всего же по итогам третьего сезона всероссийской акции 2 млн участников собрали свыше 63 млн килограммов макулатуры. Это позволило спасти от вырубки около 12 тыс. га леса, что соответствует площади примерно 12 тыс. футбольных полей», — сказано в сообщении.

Самыми результативными регионами по количеству сданной макулатуры стали Московская и Брянская области, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. Татарстан в этом рейтинге на шестом месте. В этом году активное участие принимали как организации, так и индивидуальные участники. От детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений и бизнеса поступило более 1,7 тыс. заявок.

В прошлом году Республика Татарстан сдала на переработку 66,8 тонны макулатуры и заняла 11-е место.