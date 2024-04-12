На бульваре у «Татмедиа» открылась выставка политических карикатур журнала «Чаян»

На Фестивальном бульваре в Казани рядом со зданием «Татмедиа» открылась выставка журнала «Чаян». Здесь представлены 14 работ победителей конкурса политической карикатуры, которые посвящены актуальным международным событиям последнего времени: кризис на Украине, специальная военная операция, противостояние с коллективным Западом, санкциям против РФ, НАТО и другим темам.

Как рассказал главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов, издание обьявило конкурс осенью прошлого года. В нем приняли участие 30 художников из разных регионов страны. Было прислано около ста работ, выполненных в разных техниках и жанрах. Выставка уникальна тем, что продолжает традиции советской карикатуры.

«На конкурс откликнулись художники из Мурманска, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани. Эти интересные иллюстрации — реакции на все происходящие события. Все рисунки разные по тематике, по стилю. Представлены работы, сделанные компьютерной графикой, коллаж от руки. У нас было жюри, в которое входили достаточно известные люди. При выборе победителей была важна актуальность рисунка, мастерство. Должна быть профессиональная работа и главное — юмор», — сказал он.

Халилуллов отметил, что благодаря конкурсу журналу удалось привлечь новых художников и авторов, которые готовы к сотрудничеству.

По результатам первое место было присуждено В. Тарасенко из Пскова. Второе место разделили С. Андрианов из Казани и С. Кокарев из Самары. Третье место было разделено между А. Шульпиновым и А. Мамаевым из Казани, а также И. Колгаревым из Москвы.

«Журнал „Чаян“ на протяжении всего своего существования всегда отзывался на актуальные события. Сейчас возрождается эта традиция. Нужно домысливать идеи, тем более через такие творческие формы их визуализировать. Думаю, что запрос на карикатуры будет расти», — заметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что в планах представить выставку в Сочи на форуме Союза журналистов России.

«Думаю, что работы будут тиражироваться в большом масштабе. Предложим выставку нашим федеральным коллегам. Последние десять лет в журнале „Чаян“ публиковались карикатуры на тему алкоголизма, коррупции, тунеядства. Сейчас пришло время обратить внимание на политическую повестку», — подчеркнул он.

Один из авторов работ Сергей Андрианов рассказал, что занимается карикатурой больше 35 лет. Художнику захотелось показать настоящую картину происходящих событий и сделать ту работу, на которую интересно смотреть и при этом рассуждать.

«В свою идею вложил глубокий смысл. Американское правительство руками украинских военных хочет победить нас в неравной борьбе. На рисунке украинцы выступают как „пушечное мясо“, поскольку не будь американского оружия, войны бы не было. Сейчас идут боевые действия, гибнут люди. На эту ситуацию важно суметь посмотреть открытыми глазами», — добавил он.