На бульваре перед зданием «Татмедиа» прошел «Праздник арбуза»

Татарский журнал для подростков «Ялкын» 5 августа организовал летний фестиваль – «Карбыз-пати» на площади перед зданием «Татмедиа».

Участников поприветствовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Должен быть не праздник арбуза, а праздник снега и льда (на татарском арбуз – это «карбыз», снег – «кар», лед – «боз» – прим. Т-и.). Но был только дождь, в следующем году постараемся, чтобы и снег, и лед были. «Ялкын» – это журнал бабушек и дедушек пришедших сегодня детей, у этого издания более 100 лет истории», – сказал он.

Садыков также отметил, что в августе «Татмедиа» запланировало и другие праздники.

На «Карбыз-пати» организовали различные зоны. Здесь можно было поесть сладкого летнего угощения – арбуза, поучаствовать в мастер-классах, сделать красивые фото в специальной фотозоне. Праздник сопровождался выступлениями молодых исполнителей Ильшата Сафина, Ильгиза Шайхразиева и группы «Алма».

«Наши арбузные вечеринки мы проводим с 2022 года. Тогда у каждой редакции были свои праздники, и мы решили, что в августе пусть это будет «Арбуз-пати». Такой формат больше подходит нашей аудитории. Первая вечеринка прошла прекрасно, и мы решили сделать ее ежегодной. Теперь видим, что она интересна не только подросткам, а также взрослым и детям», – рассказала «Татар-информу» заместитель главного редактора журнала «Ялкын» Зиля Дарземанова.

По ее словам, цель «Карбыз-пати» – создать для горожан праздник лета, творчества, музыки. А главная идея мероприятия – отведать сладких арбузов, послушать отличные песни, пообщаться, узнать о журнале «Ялкын» и хорошо отдохнуть.