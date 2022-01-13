На бульваре Интернационалистов и у Аллеи Героев в Менделеевске установили 20 видеокамер

В двух общественных пространствах Менделеевска дополнительно установлено 20 видеокамер на территории бульвара Интернационалистов и детской площадки возле Аллеи Героев. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Устройства появились благодаря республиканской программе «Безопасный город».

«В Менделеевске уделяется особое внимание общественной безопасности. Запись с камер выводится в УВД и ЕДДС. Благодаря камерам также будем активнее бороться с вандалами», — озвучил планы Беляев.

Всего на данный момент в Менделеевске по программе «Безопасный город» установлено 42 камеры, по программе «Безопасный двор» — 111. Работа по установке камер будет продолжена, добавил руководитель района.