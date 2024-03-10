Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани пройдет встреча с психологом
В Казани, в мастерской бульвара «Ак Чәчәкләр», пройдет встреча с психологом на тему «Психосоматика». Об этом в своем телеграм-канале написала Дирекция парков и скверов города.
«Психосоматика — это направление психологии, изучающее взаимосвязь между психическими состояниями человека и его физическим здоровьем. <...> Обсудим, как распознать психосоматические симптомы, какие методы эффективны для их преодоления и как использовать эмоционально-образную терапию для достижения психосоматического равновесия», – сказано в сообщении.
Спикером выступит клинический психолог, преподаватель института «Инсайт» Андрей Созник. Посещение свободное, встреча начнется в 18 часов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»