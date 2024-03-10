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Общество 10 марта 2024 11:05

На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани пройдет встреча с психологом

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В Казани, в мастерской бульвара «Ак Чәчәкләр», пройдет встреча с психологом на тему «Психосоматика». Об этом в своем телеграм-канале написала Дирекция парков и скверов города.

«Психосоматика — это направление психологии, изучающее взаимосвязь между психическими состояниями человека и его физическим здоровьем. <...> Обсудим, как распознать психосоматические симптомы, какие методы эффективны для их преодоления и как использовать эмоционально-образную терапию для достижения психосоматического равновесия», – сказано в сообщении.

Спикером выступит клинический психолог, преподаватель института «Инсайт» Андрей Созник. Посещение свободное, встреча начнется в 18 часов.

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