На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани пройдет встреча с психологом

В Казани, в мастерской бульвара «Ак Чәчәкләр», пройдет встреча с психологом на тему «Психосоматика». Об этом в своем телеграм-канале написала Дирекция парков и скверов города.

«Психосоматика — это направление психологии, изучающее взаимосвязь между психическими состояниями человека и его физическим здоровьем. <...> Обсудим, как распознать психосоматические симптомы, какие методы эффективны для их преодоления и как использовать эмоционально-образную терапию для достижения психосоматического равновесия», – сказано в сообщении.

Спикером выступит клинический психолог, преподаватель института «Инсайт» Андрей Созник. Посещение свободное, встреча начнется в 18 часов.