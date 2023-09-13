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Руc Тат
Общество 13 сентября 2023 20:10

На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани пройдет открытый урок по турецкому языку

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На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани пройдет открытый урок по турецкому языку
Фото: © «Татар-информ»

Жители и гости Казани смогут попасть на открытый урок по турецкому языку. Занятие пройдет завтра, в 10 часов утра, в мастерской бульвара «Ак Чәчәкләр».

«Вместе с основательницей языкового клуба и носителем языка Еленой Джихан мы разберем алфавит, познакомимся с базовой лексикой и овладеем основой грамматики», – говорится в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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