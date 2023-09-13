Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На бульваре «Ак Чәчәкләр» в Казани пройдет открытый урок по турецкому языку
Скопировать ссылку
Фото: © «Татар-информ»
Жители и гости Казани смогут попасть на открытый урок по турецкому языку. Занятие пройдет завтра, в 10 часов утра, в мастерской бульвара «Ак Чәчәкләр».
«Вместе с основательницей языкового клуба и носителем языка Еленой Джихан мы разберем алфавит, познакомимся с базовой лексикой и овладеем основой грамматики», – говорится в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2