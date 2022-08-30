На Булаке в Казани восстановили обрушившуюся подпорную стену – транспорту открыта дорога

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани завершился капитальный ремонт подпорной стены на протоке Булак. На участке улицы Лево-Булачной от ул.Парижской Коммуны до ул.Татарстан для движения транспорта открыты все полосы проезжей части.

Подрядчики из МУП «Городское благоустройство» восстановили 81 метр стены и 61 метр шапочного бруса. Кроме того, они покрасили стену, вдоль тротуара уложили новый слой асфальта и установили новые ограждения и опоры освещения, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, подпорная стена Булака, построенная в 1970-е годы, обрушилась в апреле. Причина – коррозия металлических закладных деталей, с помощью которых декоративные плиты крепились к железобетонному проходному каналу. Как заявили в мэрии, восстанавливали стену с использованием современных технологий и долговечных материалов.