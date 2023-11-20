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На Бугульминском драмтеатре установили памятную доску в честь 95-летия Баталова
Сегодня на здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени А.В. Баталова установили мемориальную доску — к 95-летию со дня рождения актера, в честь которого он назван. Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Бугульмы, выдающийся актер, режиссер, любимец публики в 14 лет впервые вышел на профессиональную сцену города.
В церемонии принимали участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель руководителя исполкома района Ольга Плеханова, представители русского национально-культурного объединения, директор культурного центра имени А.С. Пушкина и другие.
«Надеюсь, дух Алексея Владимировича сохранится не только в этой памятной доске, сделанной молодым и талантливым скульптором Тимофеем Тюриным. Свет его души будет согревать и наполнять сценическое пространство театра. Очень хочется, чтобы Бугульминский драматический театр стал местом поиска смыслов для молодых жителей Бугульмы и всего юго-востока Татарстана, для гостей нашей республики. Вдохновения и новых творческих успехов!» — отметила Ирада Аюпова.
С первых дней войны весь мужской состав труппы был призван и ушел на фронт, но театр не закрылся и через полгода вновь ожил, когда в Бугульму в эвакуацию прибыла целая группа артистов из Москвы. Возглавила вновь созданный коллектив Нина Ольшевская, ученица Станиславского, мама Алексея Баталова.
«Мы гордимся тем, что великий актер связан с нашим городом. Доброе имя Алексея Баталова навсегда вписано золотыми буквами в историю Бугульмы. Я искренне поздравляю всех с этим значимым событием!» — отметила Ольга Плеханова.
Сначала Баталов был рабочим сцены, а позже — артистом. Алексей Баталов вспоминал зрителей, перед которыми выступал, говорил, что среди них было много раненых.
Он отмечал, что в Бугульме были потрясающие врачи и очень тяжелые ранения. С выступлений в госпиталях для артиста все и началось.
«Алексей Баталов — один из моих любимых актеров. Я очень рад, что вы чтите память этого великого человека, что его имя будет на здании Бугульминского театра. Это придаст силы вам — всему театру. Я уверен, у вас все будет очень хорошо. Вы работает для будущего поколения, спасибо вам большое», — обратился по видеосвязи народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.
Бугульминский русский драматический театр является одним из старейших в Закамье. Официальная дата его образования — 1935 год. 26 февраля 2008 года постановлением Правительства РТ Бугульминскому государственному русскому драматическому театру было официально присвоено имя Алексея Баталова.
Фото: пресс-служба Бугульминского района.
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