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На Братьев Касимовых в Казани прорвало водопровод, у жителей отключили воду
Накануне вечером в соцсетях появились сообщения о том, что жители домов на Братьев Касимовых остались без воды из-за аварии на водопроводе.
Как сообщили в «Водоканале», в настоящее время продолжаются работы по устранению повреждения водопровода.
«На время проведения работ организован подвоз воды автоцистерной. Ориентировочный срок завершения работ 18.00», – рассказали на предприятии.
После завершения работ по устранению повреждения будут проведены мероприятия по уборке последствий излива.
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