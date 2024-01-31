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Происшествия 31 января 2024 12:16

На Братьев Касимовых в Казани прорвало водопровод, у жителей отключили воду

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Накануне вечером в соцсетях появились сообщения о том, что жители домов на Братьев Касимовых остались без воды из-за аварии на водопроводе.

Как сообщили в «Водоканале», в настоящее время продолжаются работы по устранению повреждения водопровода.

«На время проведения работ организован подвоз воды автоцистерной. Ориентировочный срок завершения работ 18.00», – рассказали на предприятии.

После завершения работ по устранению повреждения будут проведены мероприятия по уборке последствий излива.

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