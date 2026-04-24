На борту самолета стюардесса помогла матери укачать младенца

На борту самолета, следовавшего из Москвы в Горно-Алтайск, произошел трогательный эпизод с участием бортпроводницы и пассажирки с младенцем. Во время полета сотрудница авиакомпании помогла женщине, взяв на руки ребенка и укачав его, чтобы мать смогла немного отдохнуть, сообщает «Комсомольская правда».

Одна из пассажирок сняла этот момент на видео и выложила в соцсети. На видео бортпроводница стоит в проходе рядом с креслом матери и убаюкивает малыша. Благодаря этому женщина получила возможность передохнуть.

После этого мать ребенка и бортпроводница некоторое время общались.

Автор ролика рассказала, что бортпроводница была внимательна ко всем пассажирам, но особенно постаралась помочь женщине с младенцем. По ее словам, после приземления сотрудница разрешила опубликовать видео в интернете. Запись быстро стала вирусной и набрала более 10 миллионов просмотров.

Пользователи нашли страницу девушки в соцсетях и выяснили, что ранее она работала в службе спасения. При этом, несмотря на популярность ролика, сама она не стала публиковать его у себя.