На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Казахстана.

По предварительной информации азербайджанской стороны, на борту находилось 62 пассажира и 5 членов экипажа. Предварительно выжили 25 человек, из которых 22 были доставлены в больницу, сообщает МЧС Казахстана. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Росавиации, крушение самолета произошло сегодня около 9:30. При заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL столкнулся с землей. Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный.

Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

UPD. Число выживших при крушении самолета близ Актау выросло до 28 человек, сообщает РБК со ссылкой на минздрав Казахстана.