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Происшествия
23 марта 2022  10:52
Алина Файзрахманова

На борьбу с паводком в Татарстане выделили более 726 млн рублей

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Более 726 млн рублей потребовалось для борьбы с паводком в Татарстане. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ рассказал заместитель главы МЧС Татарстана Николай Суржко. 

Речь идет о подготовительных работах, проведенных еще в осенний период прошлого года. Как отметил Суржко, были очищены русла рек на 267 участках, спрямлены русла на двух участках. На трех участках были проведены  берегоукрепительные работы.

Кроме того, по словам Суржко, отремонтированы и очищены 6640 водопропускных труб, приведены в порядок 47 гидротехнических сооружений.

#подготовка к паводку #МЧС РТ
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