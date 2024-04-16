На борьбу с непарным шелкопрядом в лесах Татарстан потратит 34 млн рублей

В этом году на 13,2 тыс. га татарстанских территорий запланированы мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда. На борьбу с вредителем будет направлено 34 млн рублей, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Доме Правительства республики.

«Обработка будет проведена наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Специалисты лесной отрасли приступили к контрольному учету очагов непарного шелкопряда, чтобы оценить изменения, качественные и количественные показатели популяции после зимовки», – сказал он.

По данным спикера, пока прогнозы делать сложно. Минувшей зимой были низкие температуры, которые могли бы способствовать гибели кладок яиц непарного шелкопряда, но в то же время выпало много снега.

В мае прошлого года на территории ряда лесничеств были проведены аналогичные мероприятия по ликвидации очагов вредителей леса на площади 53 тыс. гектаров при помощи биологического препарата Дефилигнум. Также минувшей осенью проведено нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда на площади 4,5 тыс. га. Данный метод предполагает уничтожение кладок яиц путем нанесения кистью нефтепродуктов – отработанного машинного масла и керосина.