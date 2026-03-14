Общество 14 марта 2026 12:33

На борьбу с борщевиком в Высокогорском районе потратят 14,4 млн рублей в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обработку территорий от борщевика Сосновского проведут в 14 сельских поселениях Высокогорского района Татарстана в 2026 году. Всего под обработку попадут 707 гектаров, следует из данных на сайте госзакупок.

Наибольшие площади планируют очистить в Альдермышском и Суксинском поселениях – 160 и 176 гектаров соответственно. На эти работы в двух поселениях выделено 6,7 миллиона рублей. Наименьшие участки, зараженные борщевиком, находятся в Айбашском и Красносельском поселениях – по 1,5 и 16 гектаров.

Общее финансирование мероприятий по всем поселениям составит 14,4 миллиона рублей, что почти треть республиканских средств, выделенных на борьбу с борщевиком в 2026 году.

#борщевик Сосновского #Высокогорский район
Минниханов после участия в Республиканском ифтаре: Да будет милость Аллаха со всеми вами!

Новости партнеров