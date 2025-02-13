На ближайшем заседании Госсовета перед депутатами отчитается глава МВД по Татарстану

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Седьмое заседание Государственного Совета VII созыва, первое в весенней сессии, состоится 20 февраля. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума республиканского парламента. Депутаты собираются рассмотреть 22 вопроса, в том числе 13 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Традиционно перед рассмотрением вопросов повестки дня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил ряд знаковых событий, прошедших в республике, участие в которых приняли депутаты парламента. Так, сейчас в муниципальных районах проходят отчетные сессии, итоги работы подводятся на заседаниях коллегий министерств и ведомств республики. С 17 февраля во всех школах РТ стартуют парламентские уроки «Святое дело – Родине служить!» («Ватанга хезмәт итү – изге бурыч!»), посвященные объявленному в Татарстане и России Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Фарид Мухаметшин призвал депутатов принять в них самое активное участие.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина, говоря о предстоящем заседании, заметила, что все 13 проектов республиканских законов, включенных в повестку дня, подготовлены к первому чтению. Этими законопроектами вносятся изменения в Бюджетный, Земельный, Семейный и Экологический кодексы РТ, а также в ряд республиканских законов.

Речь идет о законопроектах, предполагающих внесение изменений в республиканские законы об инвестиционном налоговом кредите, об инвестиционной деятельности, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о ветеринарном деле, о представителях общественности в Квалификационной коллегии судей, о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка, об образовании.

В повестку дня седьмого заседания также внесены отчет министра внутренних дел по РТ Дамира Сатретдинова о деятельности полиции за 2024 год и доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской в 2024 году, а также отчет о реализации программы развития Казанского федерального университета в рамках Программы «Приоритет-2030».

Комитет ГС РТ по бюджету, налогам и финансам подготовил предложения о поручениях Счетной палате республики. Профильный комитет предлагает поручить Счетной палате провести аудит эффективности использования бюджетных средств на оказание первичной медико-санитарной помощи сельскому населению и на обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Помимо прочего, на заседании предполагается рассмотреть и утвердить кандидатуры семи мировых судей и возложить исполнение обязанностей на двух мировых судей.

Сегодня же на заседании президиума был утвержден примерный план мероприятий по организации работы Госсовета на 2025 год. Представляя документ, заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов отметил, что он в полной мере отражает сферы деятельности республиканского парламента.

«В специальных разделах указаны заседания Государственного Совета и его президиума, заседания комитетов Государственного Совета, комиссий, обозначены темы «Правительственных часов», проведение пресс-конференций, мероприятий депутатских объединений. В отдельном разделе перечислены законы, мониторинг которых будет проведен комитетами парламента. Запланировано проведение двух выездных заседаний президиума. В частности, в I квартале члены президиума подробно изучат и внесут предложения по вопросу о мерах поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на заседании президиума в апреле будет рассмотрен вопрос о развитии и совершенствовании информационного пространства Республики Татарстан на примере освещения в средствах массовой информации 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и мероприятий Года защитника Отечества в Татарстане», – перечислил Камалтынов.

На заседании президиума было также принято постановление об участии депутатов Госсовета в деятельности попечительских и наблюдательных советов социально ориентированных некоммерческих организаций в Татарстана. Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова заметила, что такая форма работы в парламенте стала уже традиционной и хорошо зарекомендовала себя в предыдущих созывах.

Депутаты VII созыва примут участие в деятельности попечительских советов 64 социально ориентированных некоммерческих организаций. Это 26 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, шесть домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, восемь детских домов, 14 социальных приютов для детей и подростков, две школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шесть специализированных учреждений здравоохранения.

С отчетом Центральной избирательной комиссии Татарстана о расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Совета VII созыва, выступил ее председатель Андрей Кондратьев. Он напомнил, что в этом году в единый день голосования выборами Раиса РТ и депутатов представительных органов местного самоуправления завершится процесс обновления всех уровней и ветвей власти Татарстана. Следующий избирательный цикл придется уже на 2029-2030 годы. Также в единый день голосования 14 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18.

На заседании президиума были рассмотрены и другие вопросы, уточнили в пресс-службе Государственного Совета.