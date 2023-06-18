На благоустройство шести водных объектов власти Казани выделят почти 2,2 млн рублей

На благоустройство шести водных объектов в Казани в этом году выделят почти 2,2 млн рублей. Работы проведут в двух районах города — в Кировском и Ново-Савиновском. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В перечень водоемов вошли Харовое озеро на пересечении улиц Вахитова и Яруллина, пруд Адмиралтейский по улице Речная, озера Светлое и Большое Лебяжье и Оозеро Малое Лебяжье, обводненный карьер «Изумрудное», а также пруд по улице Чуйкова.

Согласно документам, в ходе работ необходимо будет собрать мусор с берегов и поверхности водоемов, очистить цветники от старых стеблей цветочных растений и обрезать стебли многолетних трав. Подрядчику нужно будет привести территории в порядок до конца ноября.