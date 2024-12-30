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На благоустройство ряда городов в Татарстане выделят более 60 млн рублей в 2025-м
Около 63,3 млн рублей потратят на благоустройство нескольких городов в Татарстане в 2025 году. Тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
Так, 46 млн рублей в Новом году уйдут на благоустройство Чистополя, в том числе на содержание дорожно-уличной сети, ремонт ям, вывоз снега и озеленение города.
В перечень работ входит уборка улиц, парков и скверов, очистка территории от льда и наледи и ее дальнейшая обработка песком, вывоз мусора, побелка бордюров и деревьев, очистка и покраска автобусных павильонов, валка деревьев, покос травы, обрезка кустарников, посадка и полив цветов и т.д.
Еще 9 млн рублей в 2025 году планируют потратить на благоустройство и озеленение Бугульмы. Согласно смете, деньги уйдут на валку деревьев, вырезку порослей (тополя, ивы), уборку ветвей после ураганов, заполнение теплиц компостом, посадку и полив зеленых насаждений, уход за газонами, посадку клумб и т.д.
В Нурлате же на благоустройство и озеленение хотят потратить 5 млн рублей. Согласно тендеру, в городе появится 48 цветников.
Также 2,1 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение города Бавлы и 1,2 млн рублей уйдут на те же цели в Альметьевске. В последнем городе на эти средства преимущественно закупят деревьев для центральных улиц.
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