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На благоустройство пляжей Татарстана потратят свыше 177 млн рублей
В Татарстане продолжается программа по благоустройству пляжей. На нее выделено более 177 млн рублей. Уже первые 14 проектов получили поддержку, сейчас проводится второй этап конкурса для предпринимателей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«Общая сумма на эту сумму поддержки – 177,6 млн рублей. По итогам первого этапа средства получили 14 предпринимателей. Сейчас идёт второй этап, мы принимаем дополнительные заявки», – сказал спикер.
На полученные средства можно обустроить пляжную территорию: установить душевые кабинки, туалеты, урны для мусора, пункты медицинской помощи, спасательные пункты, шезлонги, лежаки и многое другое.
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