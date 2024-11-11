На благоустройство общественных пространств в Казани потратили 5,4 млрд рублей

На благоустройство общественных пространств в Казани в 2024 году потратили 5,4 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Этот год стал рекордным для города Казани по благоустройству общественных пространств. Благодаря проведению спортивных игр и саммита стран БРИКС в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, а также за счет средств Республики Татарстан благоустроены парки, скверы, зеленые зоны», – отметил он.

Общая площадь благоустройства составила 42 гектара. На них высадили более 2 тыс. деревьев, 57 тыс. кустарников и многолетников, установили систему автополива протяженностью более 52 километров. Кроме того, установили 5,3 тыс. светоточек и 1,2 тыс. малых архитектурных форм.

Больше всего при подготовке к БРИКС потратили на фонтаны и подсветку протоки Булака – 468 млн рублей, на обновление улицы Баумана – 430 млн рублей. На ремонт входной группа ЦПКИО им. Горького потребовалось 312,7 млн. Всего к спортивным играм и саммиту БРИКС привели в порядок восемь объектов.

За счет бюджета РТ благоустроили пять объектов, в числе которых детский парк за 1,4 млрд рублей и парк у нового здания театра им. Камала за 1,1 млрд рублей. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили шесть объектов. Самые дорогостоящие – вторая очередь бульвара по ул. Серова, на которую потратили 318,4 млн, первая очередь Большого Чайкового озера – 114,4 млн, сквер перед железнодорожным вокзалом станции «Восстание-Пассажирская» – 110 млн рублей.