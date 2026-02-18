На благоустройство городов и районов Татарстана выделят более 1,7 млрд рублей

В Татарстане на создание комфортной городской среды, включая малые города и исторические поселения, направят свыше 1,7 млрд рублей. Средства поступят из федерального и республиканского бюджетов, сообщает «РТ Онлайн» со ссылкой на данные тендеров, опубликованных на портале госзакупок.

В Казани запланированы работы на четвёртой очереди бульвара по улице Серова, в сквере «Тебриз», на смотровой площадке в парке Горького, а также на входной группе в Ленинском саду. В Зеленодольском районе продолжится обустройство набережной озера Карасиха (третья очередь), в Дрожжановском районе стартует первая очередь Парка выпускников. В Набережных Челнах обновят набережную Фикрята Табеева (четвёртая очередь) и парк «Прибрежный» (пятая очередь). В Балтасях планируется обеспечить доступом к Wi-Fi набережную реки Шошмы. В Нижнекамском районе работы развернутся в парке «Сююмбике» и сквере «Соенчеч», где реализуют первую и четвёртую очереди проектов. Отдельный тендер касается восстановления воинских захоронений в Казани. Стоимость этих закупок составляет 616,5 млн и 488,3 млн рублей.

Третий тендер, объёмом более 650 млн рублей, предусматривает реализацию шести проектов в малых городах и исторических поселениях, победивших во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. В число объектов вошли возрождение улицы Малкина в Тетюшском районе, парк «Заказанье» в Высокой Горе, развитие исторической улицы Карла Маркса в Мензелинске, благоустройство центральной части Аксубаева (в границах улиц Ленина, Советской и Романова), обновление территории, ограниченной улицами Казакова, Советской и Соборной площадью в Алексеевском, а также ревитализация центральных улиц Ворошилова и Ленина в Кукморе.

Завершить все работы необходимо до 31 октября 2026 года. Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».