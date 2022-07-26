На благоустройство Георгиевского парка в Елабуге направлено почти 42 млн рублей

В Георгиевском парке Елабуги проводится второй этап благоустройства. На работы по республиканской программе развития общественных пространств направлено 41 млн 930 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

Проектируемая территория бульвара и прилегающий к ней Георгиевский парк расположены в северо-западной части города, в 4-м микрорайоне. Это сравнительно новая часть Елабуги, которая появилась после 2000-х годов. Парк служит местом отдыха для всех жителей микрорайона, а через бульвар проходят необходимые маршруты от жилых домов до парка, школы и других значимых локаций. Объектов культурного наследия на территории бульвара и квартала нет.

По наблюдению разработчиков, пешеходная инфраструктура здесь достаточно скудна: главный маршрут от магазина до парка выложен бетонными плитами, все остальные дорожки являются просто вытоптанными тропинками. Бульваром при этом пользуются очень многие жители микрорайона: пожилые люди, семьи с детьми, подростки, спортсмены (проходящие через него до парка или до стадионов у школы).

Социальная инфраструктура представлена двумя детскими садами и двумя школами, зоны обслуживания которых обеспечивают потребности микрорайона в этих учреждениях. Тут также расположены поликлиника, участковый пункт полиции, библиотека и реабилитационный центр «Астра». Также имеется храм — Георгиевская церковь.

Проектировщиком территории выступил «Архитектурный десант», заказчиком — ГКУ «ГИСУ РТ». Общая площадь проектирования составляет 29, 9 тыс. кв. метров. На данном этапе в Георгиевском парке появятся инклюзивная зона площадью 594 кв. метра, зона отдыха в 7,8 тыс. кв. метров и арт-зона в 3,4 тыс. кв. метров.

Идея проекта — это создание пространства, символизирующего новое время города, его развитие и устремленность в будущее через поиск новых форм в сфере промышленного индустриального дизайна.

В 2020 году были проведены общественные обсуждения по вопросу благоустройства сквера по улице Марджани в Елабуге. По итогам анкетирования стало понятно, что местные жители нуждаются в освещенном транзите вдоль бульвара и спортивных площадках. Также в 2021 году появился запрос от реабилитационного центра «Астра» на организацию инклюзивной детской площадки вблизи учреждения. При расстановке оборудования были учтены зоны безопасности и близкое расположение к инженерным сетям.