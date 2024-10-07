На благоустройство дворов Казани в этом году направили свыше 3,7 млрд рублей

В этом году в столице Татарстана благоустройство по программе «Наш двор» охватывает 459 территорий многоквартирных домов на сумму более 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Обновлено более 500 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, смонтировано свыше 3 тыс. опор и около 4,5 тыс. светильников. Установлено более 5 тыс. малых архитектурных форм. По итогам работ жители Казани получили 5 тыс. новых парковочных мест», — рассказал об итогах этого года Саляхутдинов.

По словам докладчика, всего улучшения коснулись более 100 тыс. жителей города. Завершить работы по программе в этом году планируется до 15 октября.

«В ходе работ реализуется принцип комплексного благоустройства, при котором вокруг дворов появляются новые пешеходные связи, ремонтируются подъездные пути. Все работы проводятся с максимальным вниманием к запросам жителей», — добавил глава комитета.

На сегодняшний день в Казани уже благоустроено 65% (почти 2,3 тыс.) дворов, требующих ремонта согласно итогам инвентаризации, проведенной в 2019 году.

«У полумиллиона казанцев дворы приведены в полный порядок, и это очень внушительный масштаб», — отметил в свою очередь мэр столицы РТ Ильсур Метшин, выслушав доклад.

Он добавил, что еще сотни дворов Казани нуждаются в ремонте, однако подавляющее большинство уже приведены в нормальное состояние.