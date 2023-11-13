На благоустройство 8 общественных пространств в Казани направили почти 1,5 млрд рублей

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Общая сумма финансирования благоустройства восьми общественных пространств в Казани в этом году составила свыше 1,4 млрд рублей. Это следует из презентации, которую представил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Согласно данным, самым дорогим проектом стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, на создание которого потребовалось 337,9 млн рублей. Немногим меньше нужно было, чтобы облагородить вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького – 331,4 млн. На 2-ю очередь парка у ЖК «Светлая долина» направили 291 млн рублей.

Благоустройство сада Рыбака обошлось в 190 млн рублей, стела «Город трудовой доблести» – в 130 млн рублей, на 1-ю очередь бульвара по улице Серова направили 100 млн рублей, на 2-ю очередь Юнусовской площади — 80 млн рублей, и 5 млн рублей выделили на 2-ю очередь туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».

«Ценность программы по благоустройству в том, что мы не только приводим в порядок те парки, которые исторически существуют, но и создаем новые. Только в этом году мы приросли 20 гектарами новых благоустроенных площадей, а реконструкция охватила 8,5 гектара», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он добавил, что каждое общественное пространство уникально. «Мы обсуждаем с жителями близлежащих домов, какую изюминку они бы хотели видеть в своем парке», – подчеркнул градоначальник.