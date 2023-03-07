На благоустройство восьми городов Татарстана направлено 696 млн рублей федеральных средст

В Татарстане благоустроят восемь городов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений 2022 года. Общая сумма грантов равняется 696 млн рублей. Об этом рассказал министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине республики.

В номинации малые города с количеством жителей до 20 тыс. победителями стали три населенных пункта:

— Мамадыш с проектом парка экстремальных и зимних видов спорта. Сумма гранта составила 80 млн рублей, дополнительно за счет республиканских и муниципальных средств будет выделено еще 50 млн рублей.

— Лаишево с культурно-рекреационным кластером «Белые горы» стоимостью 70 млн рублей.

— Болгар с проектом благоустройства социально-культурного центра «Болгар-Спасский», призванным связать воедино жилую и музейную часть города. Общая стоимость почти достигает 83 млн рублей.

«Следующей номинацией были малые города с количеством жителей от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Победителем в ней стал проект благоустройства парка „Молодежный“ в Заинске. По гранту выделено 85 млн рублей, еще 20 млн добавит республика», — сказал Айзатуллин.

В категории городов с населением от 50 до 100 тыс. жителей победили три города: Елабуга, Зеленодольск и Лениногорск.

В Елабуге благоустроят Шишкинские пруды за 143 млн рублей: грантовые средства составят 95 млн рублей, а республиканские — еще 48 млн.

В Зеленодольске появится парк Алтынова, названный в честь героя Великой Отечественной войны Николая Алтынова. Сумма гранта составила 95 млн рублей, и еще 11 млн направит республика.

Третий победитель — это Лениногорск, где будет создан спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по улице Менделеева. Затраты составят 95 млн рублей.

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе малых городов уже в восьмой раз. С 2018 по 2022 год его победителями стали 40 общественных пространств республики, 30 из них уже обновлены. Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2,7 млрд рублей. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.