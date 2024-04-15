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На благотворительных концертах в Нурлатском районе для бойцов СВО собрали 300 тыс. рублей
В Нурлатском районе продолжается череда благотворительных концертов «Своих не бросаем», которые проходят в сельских домах культуры и клубах. И сельчане активно участвуют в них не только, чтобы показать свои артистические способности, но и для демонстрации своей гражданской позиции. Результатом творческих мероприятий на данный момент стал сбор средств в «копилку помощи» порядка 300 тыс. рублей.
«Благотворительные концерты прошли в девяти населенных пунктах района, еще планируется провести в шести», — сказала методист Дворца культуры города Нурлат Анжела Туктарова.
В этих мероприятиях участвуют не только сельские ансамбли, но и волонтеры: группа «Шьем для наших» и «Вкусняшки для Победы». Они демонстрируют свою продукцию, которую готовят для бойцов спецоперации.
В Ново-Амзинском Доме культуры организовали выставку «Солдатская память», в Турноясовском сельском клубе в концерте приняла участие волонтерская группа «Обеды для Победы» из поселка Заречный.
Воодушевленные едиными помыслами сельчане еще больше активизируют свою помощь: делятся с волонтерами свежими овощами и другой продукцией со своего подворья для приготовления блюд на нужды СВО.
Общую сумму, собранную в рамках благотворительных концертов, объявят на итоговом концерте. Он состоится 26 апреля в Доме культуры «Нефтяник» в селе Мамыково.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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