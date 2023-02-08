«На благо всей России»: Минниханов поделился достижениями молодых ученых из Татарстана

фото: телеграм-канал руководителя РТ

В Татарстане работают более 13 тыс. ученых, среди которых много молодых и перспективных специалистов, отметил в День российской науки Раис РТ Рустам Минниханов.

«На благо Татарстана, а значит и всей России в нашей республике работают более 13 тыс. ученых. Лично я рад, что в их числе много молодых, перспективных ребят!» — отметил он в своем телеграм-канале и рассказал о разработках нескольких из них.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана участвует в церемонии вручения государственных премий и наград РТ в области науки и техники.