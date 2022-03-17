В Татарстане стартует конкурс на получение соципотеки для молодых активистов

Татарстанские активисты общественных организаций, участники проектов молодежной политики и специалисты по работе с молодежью могут стать участниками республиканского молодежного жилищного конкурса. Заявочная кампания мероприятия стартует 19 марта, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«В этом конкурсе могут участвовать те молодые лидеры, которые внесли определенный вклад в развитие молодежной политики, студенческого управления. Все они могут получить ипотеку для того, чтобы крепко встать на ноги и продолжить работать на благо молодежи Татарстана», — сообщил он.

Чтобы встать на учет по соципотеке, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет должны встать должны проживать в Республике Татарстан и работать в сфере молодежной политики, образования и воспитания молодежи. При этом этом уровень обеспеченности жилплощадью на одного члена семьи не должен превышать 18 квадратных метров.

Заявка включает в себя анкету участника конкурса, пакет документов и публикацию в соцсетях с хештегом #жильемолодым и #силалиги. Для удобства проверки необходимо заархивировать отсканированные документы в папку и отправить на электронную почту mol_ipoteka@mail.ru.

Если победитель проживает в Казани, то он получит жилье в ЖК «Салават Купере». Если в районе — по объектам строительства Госжилфонда при Президенте РТ. Важно отметить, что в случае победы первоначальный взнос за квартиру должен составлять не менее 10%.

Победитель Молодежного жилищного конкурса 2020 года Тимур Хуснияров отмечает, что это отличная возможность для всех активных молодых людей Татарстана, особенно для тех, у кого уже есть семья.

«Перед каждой молодой семьей остро встает вопрос о собственном жилье, чтобы основательно закрепиться в городе, в котором ты развиваешься. Мы с супругой были лидерами студенческого самоуправления в КГЭУ, поэтому решили поучаствовать в конкурсе. Прошли конкурсный отбор, выиграли и уже через полгода внесли первоначальный взнос за двухкомнатную квартиру. В августе мы уже заехали», — поделился спикер.

Напомним, что еще в 2011 году Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал студенческую инициативу по реализации данного проекта. Тогда для активной молодежи было выделено 10 квартир в республике. Важно отметить, что в 2022 году победитель конкурса может сэкономить на покупке жилья около 1,7 млн рублей, в то время как в прошлом году только 800 тыс рублей.