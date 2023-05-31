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На бизнесмена в РТ возбуждено дело за уклонение от уплаты налогов почти в 100 млн рублей
Сотрудники СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов директором компании по проектированию систем вентиляции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как удалось установить экономическим полицейским, глава фирмы «Астраклимат» вносил сведения о фиктивных сделках с 5 контрагентами. В результате за период с 2018 по 2020 годы он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 92 млн рублей.
Противоправную деятельность удалось обнаружить благодаря совместной работе следователей и экономических полицейских. В отношении 45-летнего директора компании возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.
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