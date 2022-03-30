На бизнесмена из Челнов возбудили дело за уклонение от налогов на шесть миллионов рублей

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, 32-летний индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов внес в налоговые декларации за 2018 и 2019 годы ложные сведения о своих доходах от бизнеса, чтобы уклониться от налогов на общую сумму свыше шести миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов в крупном размере». В данный момент следователи проводят обыски, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.