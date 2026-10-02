На Бирже ЦТС в Татарстане провели 679 аукционов по стройматериалам

В Татарстане с начала 2026 года на биржевых торгах строительными материалами провели 679 аукционов на общую сумму 1,75 млрд рублей. Экономия по итогам торгов составила 31,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Биржи «ЦТС».

Пилотный проект по организации торгов через биржу реализуется в республике с февраля 2025 года. По линии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана на Бирже ЦТС зарегистрированы 198 организаций – 118 подрядчиков и 80 поставщиков. Еще 41 организацию планируют зарегистрировать в рамках совместной работы ведомства и биржи.

«Республика Татарстан стала одним из первых регионов, где биржевые торги строительными материалами выведены на системный уровень. Совместная работа с профильными министерствами позволила выстроить прозрачный механизм закупок и получить измеримый экономический эффект. Мы видим устойчивый интерес со стороны рынка строительных материалов и намерены развивать это направление – как за счет расширения перечня товаров, так и за счет увеличения числа участников торгов», – отметил генеральный директор АО «БИРЖА «ЦТС» Никита Захаров.