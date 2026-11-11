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Экономика 11 ноября 2026 16:10

На Бирже ЦТС прошли первые в Татарстане торги вторсырьем

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На Бирже ЦТС прошли первые в Татарстане торги вторсырьем
Изображение предоставлено пресс-службой Минпромторга РТ

На Бирже ЦТС состоялись первые в Республике Татарстан торги вторсырьем. В сентябре и октябре было проведено семь аукционов на повышение цены, сообщает пресс-служба биржи.

В выставленном на торги лоте были представлены:

  • лом кабельного свинца в чушках (класс А);
  • ПЭТФ коричневый и прозрачный;
  • пленка ПВД прозрачная;
  • черный металл (микс).

В конце октября прошла первая успешная сделка. Поставщик, УК «ПЖКХ», реализовал 12 тонн прозрачного голубого полиэтилентерефталата.

Обращающееся на бирже вторсырье востребовано в различных отраслях промышленности. В частности, ПЭТФ и пленка ПВД используются при производстве пластиковой упаковки и строительных материалов, в текстильной отрасли.

В свою очередь лом цветных металлов, включая свинец, идет на производство кабельной продукции и металлоизделий, тогда как лом черного металла направляется на металлургические предприятия для переработки в сталь и металлопрокат.

В начале октября Биржа ЦТС отчиталась, что к тому моменту в Татарстане с начала 2026 года на биржевых торгах строительными материалами провели 679 аукционов на общую сумму 1,75 млрд рублей. Экономия составила 31,5 млн рублей.

#биржевая площадка #торги на бирже
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