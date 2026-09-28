На «Бирже ЦТС» объем сделок в дорожной отрасли превысил 7,8 млрд рублей

С января 2026 года на «Бирже ЦТС» для закупок в дорожной отрасли зарегистрировались 22 организации и 2 индивидуальных предпринимателя. Всего с начала реализации пилотного проекта в системе оформились 189 организаций, сообщает пресс-служба биржи.

Динамика сделок демонстрирует развитие платформы: с начала года заключено 743 сделки, а совокупный объем торгов превысил 7,8 млрд рублей. Для сравнения, по данным на апрель, количество сделок составляло 157 единиц, а их сумма – более 2 млрд рублей. Такой рост отражает повышение востребованности биржевого механизма среди поставщиков и заказчиков.

Ключевым сегментом закупок остаются нерудные строительные материалы – щебень, песок, песчано-гравийная смесь. При этом щебень сохраняет позицию основного товара в структуре торгов. Эта тенденция свидетельствует о стабильном спросе на базовые материалы и говорит о планомерной реализации инфраструктурных проектов в отрасли.

«Стабильный спрос на нерудные материалы и уверенный рост показателей биржевых сделок говорят о том, что дорожные проекты реализуются в плановом режиме. Цифровые механизмы закупок помогают отрасли держать темп и своевременно обеспечивать стройки всем необходимым», – отметила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина.

Развитие «Биржи ЦТС» направлено на повышение прозрачности закупочной деятельности, сокращение издержек и формирование конкурентной среды. Платформа продолжает расширять функционал, делая процессы закупок более эффективными и доступными для широкого круга участников.