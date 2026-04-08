На «Бирже ЦТС» для закупок в дорожной сфере оформились еще 16 организаций и 2 ИП

С января этого года на «Бирже ЦТС» для закупок в дорожно-транспортной отрасли зарегистрировались 16 организаций и два индивидуальных предпринимателя. Всего с начала запуска пилотного проекта в системе оформились более 170 организаций, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

С начала года совершено 157 сделок, их сумма превысила 2 млрд рублей. Среди зарегистрированных организаций – «Нерудные материалы», «Урал», «Кукморагрохимсервис» и другие.

В основном на бирже закупаются нерудные строительные материалы – щебень, песок, песчано-гравийная смесь. Ключевую позицию в структуре торгов сохраняет щебень.

«Внедрение цифровых платформ и стандартизированных механизмов торгов минимизирует возможности для сговоров и манипуляций, обеспечивая равный доступ к информации для всех участников рынка. Это, в свою очередь, стимулирует здоровую конкуренцию, вынуждая поставщиков предлагать наиболее выгодные условия и цены», – заявила первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина.