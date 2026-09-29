На «Бирже ЦТС» для закупок в дорожной отрасли зарегистрировались 189 организаций

С января этого года на «Бирже ЦТС» для закупок в дорожной отрасли зарегистрировались 22 организации и два индивидуальных предпринимателя. Всего с начала реализации пилотного проекта в системе оформились 189 организаций, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«С начала года заключено 743 сделки, а совокупный объем торгов превысил 7,8 млрд рублей. Для сравнения: по данным на апрель, количество сделок составляло 157 единиц, а их сумма – более 2 млрд рублей. Такой рост отражает повышение востребованности биржевого механизма среди поставщиков и заказчиков», – говорится в сообщении.

Основным сегментом закупок остаются нерудные строительные материалы – щебень, песок, песчано гравийная смесь. Кроме того, щебень – основной товар в структуре торгов.

По мнению первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилии Сафиуллиной, стабильный спрос на нерудные материалы и рост показателей биржевых сделок свидетельствуют о том, что дорожные проекты реализуются в плановом режиме.

«Цифровые механизмы закупок помогают отрасли своевременно обеспечивать стройки всем необходимым», – подчеркнула она.

Работа «Биржи ЦТС» направлена на повышение прозрачности закупочной деятельности, сокращение издержек и формирование конкурентной среды. Функционал платформы расширяется, что делает процессы закупок более эффективными и доступными.