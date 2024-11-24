На билбордах в Казани появились поздравления ко Дню матери

В Казани на билбордах появились поздравления ко Дню матери, рассказали в мэрии столицы РТ.

Поздравления принадлежат самим казанцам — во время акции они делились словами любви и благодарности в адрес своих мам. На билборды попали 50 лучших поздравлений.

«Смотрите вверх — возможно, именно ваши слова улыбаются с билборда. И не забудьте обнять свою маму или позвонить ей. Ведь каждая мама мечтает услышать простое и такое нужное: „Я тебя люблю“», — говорится в телеграм-канале исполкома.

Ранее жительниц республики поздравил с праздником Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что быть мамой — это не только огромное счастье, но и постоянный труд, и пожелал подписчицам благополучия, здоровья и уважения детей.

Фото: https://t.me/kzn_official/