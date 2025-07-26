На безрыбье и Бердин неплохой вариант: стоит ли «Ак Барсу» брать экс-вратаря «Авангарда»

«Авангард» официально расторг контракт с 27-летним вратарем Михаилом Бердиным. В сезоне 2024/25 голкипер провел всего 11 матчей за омский клуб. По ходу текущего лета в СМИ ходили слухи, что Бердин может оказаться в «Ак Барсе» после расторжения контракта с омичами. Подходит ли казанцам этот вратарь – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hawk.ru

«Авангард» избавился от дорогостоящего голкипера

То, что омичи точно расстанутся в межсезонье с Михаилом Бердиным, подтвердил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин еще в начале июля. «Это решенный вопрос» – лаконично заявил функционер сибирского клуба.

Голкипер присоединился к «Авангарду» в мае 2024 года в статусе одного из самых недооцененных и перспективных вратарей КХЛ. За два прошедших сезона в «Сочи» (2022/23, 2023/24) процент отраженных бросков Бердина не опускался ниже 91%. В составе «леопардов» голкипер был заметной фигурой и часто играл решающую роль в немногочисленных победах клуба.

«Авангард» не пожалел денег на контракт Бердину. «Ястребы» дали 26-летнему голкиперу двухлетнее соглашение с зарплатой около 45 млн рублей за сезон. Переплатили? Возможно. Но не будем забывать, что до приезда Никиты Серебрякова в Омске была откровенная катастрофа с вратарями. Чего уж греха таить, если «Авангард» в определенный момент возлагал все надежды на 38-летнего Илью Проскурякова, который, казалось, уже должен был завершить спортивную карьеру пару лет назад.

На Бердина в омском клубе действительно сильно рассчитывали. Но, к сожалению, в дела вратаря вмешалась травма, из-за которой он пропустил большую часть минувшего регулярного чемпионата. За «ястребов» Михаил Бердин дебютировал лишь в середине января 2025 года. Будучи сменщиком Никиты Серебрякова, который перебрался в Омск из СКА в ноябре, 26-летний вратарь провел за «Авангард» 11 матчей. Средний процент отраженных бросков в регулярке у Бердина был неплохой – почти 93% (92,9%).

Тем не менее, на фоне блистательного Серебрякова стабильность второго голкипера никого в «Авангарде» особо не интересовала. К тому же, платить 45 млн рублей Бердину в следующем сезоне после его тяжелой травмы руководство омичей явно не собирались.

Ахтямов в «Ак Барс» пока не собирается, в резерве у казанцев есть только Максим Арефьев

За неделю до начала августовских сборов в казанском клубе по-прежнему не решен вратарский вопрос. Да, есть основной голкипер Тимур Билялов, но на замену ему ровным счетом пока нет никого. Из «Торонто» в ближайшее время не собирается возвращаться Артур Ахтямов. А ставка на Максима Арефьева – полная авантюра. В сезоне 2024/25 22-летний голкипер лихо ворвался в КХЛ и воспользовался доверием Анвара Гатиятулина, когда Билялов и Мифтахов были травмированы.

В конце ноября Арефьев отлично отстоял в победных матчах с ЦСКА (2:1) и «Сочи» (3:2 ОТ). Не пропустил ни одной шайбы в проигранной встрече с «Северсталью», заменив Глеба Носова (5:7).

За три матча в КХЛ Арефьев заработал фантастический процент отраженных бросков – 96,1%. Однако, когда вратаря спустили обратно в ВХЛ, в «Барс», то ментально он потух. В «вышке» Максим временами проводил крайне посредственные матчи, за что порой удостаивался публичной критики от главного тренера Александра Степанова.

В текущих обстоятельствах вокруг состава «Ак Барса» Максим Арефьев, разумеется, будет максимально приближен к основе. Нет сомнений, что предсезонку голкипер начнет с первой командой «Ак Барса», так как за оставшуюся неделю казанцам будет очень сложно решить вопрос со вторым вратарем.

Необходим ли «барсам» Михаил Бердин?

В полемике приглашения этого голкипера в «Ак Барс» есть аргументы как за, так и против. Если говорить о камнях преткновения, то это высокий контракт Бердина и его история болезней. Понятно, что после такого непростого сезона в «Авангарде» Михаил подвинется в деньгах, когда будет обсуждать контракт с новым клубом. Но насколько?

Если даже рассматривать цену вопроса в 30 млн рублей, то для сегодняшнего «Ак Барса» – это дорого. Под потолком у казанцев на данный момент осталось приблизительно 48 млн рублей. И, если «барсы» все ресурсы потратят на Бердина, о звездном форварде в первое звено придется забыть. Тогда уж лучше сэкономить и дать шанс местному таланту Арефьеву.

Впрочем, вопреки травмам и прошлым неудачам Бердин все еще остается вратарем, подающим оптимистичные надежды. Если сторона вратаря будет согласна умерить свои аппетиты до 10-12 млн рублей, то это будет неплохой вариант для «Ак Барса» с учетом всей неопределенности в выборе второго голкипера.

Летом казанцы отказались от варианта с подписанием экс-вратаря «Витязя» Андрея Кареева. Не смогли договориться и с Артуром Ахтямовым о возвращении в родные пенаты. Рынок свободных вратарей в КХЛ к концу июля практически пуст, и остается ориентир для менеджмента «Ак Барса» лишь в сторону АХЛ и некоторых стран Европы. Но и оттуда можно привести за солидные деньги никудышного голкипера. Пример Хантера Миски в московском «Динамо» свеж в памяти у всех.

Трансферная селекция для «Ак Барса» этим летом складывается очень тяжело. Свободных денег у клуба немного, а команде необходимо подписать еще как минимум двух крайних нападающих – в первое и третье звено. В связи с этим, трудно представить себе ситуацию, чтобы казанцы отчаянно боролись за Бердина. Если только сам Михаил не согласиться переехать в Казань за бесценок.