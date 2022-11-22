На безопасность школ и детсадов Казани за два года выделили свыше 1,7 млрд рублей

На обеспечение антитеррористической безопасности школ и детских садов столицы Татарстана за последние два года выделили более 1,7 млрд рублей. Средства пошли на дневную охрану и целый спектр технических средств — от кнопок экстренного оповещения до систем контроля доступа и оборудования контрольно-пропускных пунктов. Об этом на сессии Казгордумы сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Докладчик отметил, что наряду со строительством и ремонтом дошкольных и школьных образовательных учреждений столицы актуальным вопросом является их безопасность. Этому направлению сейчас уделяется особое внимание.

«Безопасность — это совокупность технических и организационных мер. С целью обеспечения антитеррористической защищенности образовательных учреждений Казани за последние два года было выделено более 1,7 млрд рублей. Из них 458 млн — на дневную охрану. Все это стало возможно благодаря поддержке руководства республики и города», — рассказал Ризванов.

По словам чиновника, была проделана большая работа по обновлению и модернизации технических средств безопасности. Речь идет о замене ограждений и калиток, установке систем контроля и управления доступом, обустройстве пунктов охраны, монтаже КПП, оборудовании средств снижения скорости и оснащении учреждений системами экстренного оповещения.

«Все работы планируется закончить до конца 2022 года», — резюмировал Ирек Ризванов.