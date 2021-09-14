На безопасность пешеходных переходов в Татарстане направят более 34 млн рублей

В городах и районных центрах Татарстана обезопасят нерегулируемые пешеходные переходы. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ. Подрядчик должен будет с момента заключения контракта до 1 декабря текущего года привести переходы в порядок.

Дополнительные безопасные нерегулируемые пешеходные переходы предполагается оборудовать в городах Агрыз, Азнакаево, Алексеевск, Альметьевск, Кукмор, Нижнекамск, Заинск, Менделеевск и Чистополь, а также в селах Билярск и Пестрецы, поселке городского типа Балтаси.

Нерегулируемые пешеходные переходы предполагается оборудовать освещением, искусственными дорожными неровностями, автономными солнечными светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией.

Максимальная цена контракта — 34 202 470,00 рубля. Прием заявок на участие в тендере начался 27 августа и завершится 21 сентября. Первые части заявок оценят 22 сентября, окончательные предложения должны быть поданы 24 сентября, а вторые части заявок рассмотрят 29 сентября.

Работы будут вестись по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Татарстан на 2014–2025 годы».