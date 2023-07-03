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На Бездне в Спасском районе впервые зацвели краснокнижные белоснежные кувшинки
Специалисты природного заказника «Спасский» обнаружили кувшинку белоснежную – она впервые зацвела на реке Бездна в Спасском районе. Цветок занесен в Красную книгу РТ, рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам.
«Он произрастает в озерах, реках, старицах, прудах, водохранилищах со стоячей или медленно текущей водой на глубине 0,6–1,8 метра. На территории республики данный вид обычно не показывает высокое обилие», – отметили в ведомстве.
Рядом с населенными пунктами кувшинка перестает цвести и исчезает. Отмечается, что цветение будет продолжаться до августа.
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