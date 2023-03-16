На бесплатное горячее питание школьников Татарстан за три года направит 6,5 млрд рублей

На обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов в Татарстане с 2022 по 2024 год из федерального бюджета будет направлено более 4,4 млрд рублей, а из регионального – 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Затраты на обеспечение бесплатным питанием школьников начальных классов в прошлом году составили более 2,3 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено свыше 1,3 млрд рублей», – рассказал спикер.

В 1 410 школах Татарстана обучается более 483 тыс. детей, из них более 222 тыс. учащиеся 1–4-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Всего горячее питание получают более 465 тыс. школьников, что составляет 96% от их общего числа. В образовательных организациях функционирует 1 658 пищеблоков.