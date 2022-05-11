На берегу Волги состоялся посвященный 9 Мая автопробег

В Верхнеуслонском районе Татарстана состоялся автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из более 40 машин стартовала с берега реки Волга. Об этом пишет «Волжская новь».

Участники акции проехали через село Набережные Моркваши в поле, где автомобили выстроились в цифру девять, а мотоциклисты сформировали вокруг звезду.

Для всех участников и гостей автопробега организаторы приготовили полевую кухню, горячий чай.

«День Победы — это День нашей общенациональной гордости. Второй год мы организовываем эту акцию в память о тех, кто воевал и не вернулся с полей сражений. В прошлом году автомобилей было меньше, а в этом году к нам присоединились и мотоциклисты. Мы не должны забывать все ужасы той страшной войны, и эту эстафету памяти мы передадим следующим поколениям. День Победы был, есть и будет для нас главным праздником!» — отметила одна из организаторов Аделина Кириллова.

В завершение автопробега прогремел праздничный салют.

Организаторами автопробега выступили заведующая набережно-морквашским сельским Домом культуры Аделина Кириллова, худрук Татьяна Гершина, ответственный сотрудник за ведение воинского учета Асия Рыбкина. Акция состоялась при участии активных жителей и гостей села.