На берегу Камы в Набережных Челнах появится спортивный парусный пляж

В Набережных Челнах архитекторы бюро «Архдесант» провели экскурсию по парку «Прибрежный», а также рассказали, что будет включать в себя вторая очередь. Так, разработчики анонсировали, что будет реализована территория берега Камы и пешеходная дорога в твердом покрытии от входной группы до набережной Табеева. Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов Татарстана.

В экскурсии приняли участие руководитель исполкома города Фарид Салахов, директор бюро «Архдесант» Дарья Климова, архитектор Мария Старцева и руководитель архитектурной мастерской Настя Мутагирова.

Руководитель исполкома города Фарид Салахов отметил, что парк «Прибрежный» — важная городская часть, востребованная жителями. Об этом говорят и итоги голосования за формирование общественных структур: челнинцы регулярно голосуют за реконструкцию парка.

Парк достаточно большой, и его изменение разбито на три этапа. Первая очередь уже завершена, сейчас проходит вторая.

«Мы дошли до самой реки Камы. На берегу реки появится спортивный парусный пляж и сделает это место более раскрытым. По четырехметровой полосе для пешеходов и велосипедистов можно спуститься к воде, не потревожив экосистему», — поделилась Дарья Климова.

«На парусном пляже появятся раздевалки», — добавила Мария Старцева.

На первой очереди благоустройства парка «Прибрежный» были благоустроены входная группа в парк и функциональные площадки: детская площадка (скоро на ней появятся дополнительные аттракционы), площадка для выгула собак, экологический маршрут — маршруты терренкур и спортивная площадка.