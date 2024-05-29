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На Белинского в Казани легковушка сбила школьника на велосипеде
Сегодня на улице Белинского в Казани сбили школьника. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель начальника отдела городской Госавтоинспекции Рафаэль Абдряхимов.
ДТП произошло на территории дома №8 по улице Белинского. По предварительным данным ведомства, 30-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и сбил 12-летнего ребенка, который проезжал на велосипеде.
«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.
За четыре месяца 2024 года на дорогах Казани зарегистрировано 42 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
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