На Белинского в Казани легковушка сбила школьника на велосипеде

Сегодня на улице Белинского в Казани сбили школьника. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель начальника отдела городской Госавтоинспекции Рафаэль Абдряхимов.

ДТП произошло на территории дома №8 по улице Белинского. По предварительным данным ведомства, 30-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и сбил 12-летнего ребенка, который проезжал на велосипеде.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Казани

За четыре месяца 2024 года на дорогах Казани зарегистрировано 42 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести.