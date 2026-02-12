На базе в Лениногорске таможенники обнаружили почти 23 тонны немаркированных фруктов

На оптовой базе в Лениногорске сотрудники Татарстанской таможни обнаружили крупную партию овощей и фруктов без обязательной маркировки. На упаковках не было указано ни название товара, ни производитель, ни дата изготовления, ни условия хранения, ни срок годности, ни страна происхождения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе таможни.

Всего выявлено 22 тонны 750 килограммов немаркированной продукции стоимостью более 370 тыс. рублей.

Поскольку владелец товара не выполнил требования технического регламента Таможенного союза по маркировке пищевой продукции, материалы проверки направлены Камскому транспортному прокурору. Там решат вопрос о возбуждении административного дела.